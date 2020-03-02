ناد ألماني يعتذر بعد طرد يابانيين من الملعب بسبب فيروس كورونا

اعتذر نادي لايبزيغ لمجموعة من اليابانيين بعد طردهم من الملعب خلال مباراة على أرضه في الدوري الألماني لكرة القدم، أمام باير ليفركوزن الأحد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال لايبزيغ إن مشرفي النادي كانوا يجرون "المزيد من عمليات التدقيق على الأشخاص القادمين من مناطق خطر محتملة" بناء على توصيات من معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.

وأضاف النادي في بيان الاثنين: "لسوء الحظ‭‭ ‬‬وفي هذه الحالة بعينها ونظرا للشكوك الكبيرة الموجودة حاليا في بلادنا حول هذا الموضوع حدث خطأ في تفسير التوصيات مع ضيوفنا اليابانيين".

Our statement on yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig apologises for the mistake and would like to make amends. pic.twitter.com/4VrKw5Aa8X — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 2, 2020

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وتابع البيان: "نعتذر بشدة عن هذا الخطأ ونرغب في تعويضهم ونسعى بالفعل للاتصال بهؤلاء الأشخاص لدعوتهم لحضور المباراة التالية على أرضنا".

وكشفت ألمانيا عن 150 حالة إصابة بالمرض في البلاد.

ولم يكشف لايبزيغ عن مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة لكن تقارير محلية ذكرت أن مجموعة من نحو 20 زائرا يابانيا أمروا بمغادرة الملعب بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليتأخر لايبزيغ وصيف ترتيب فرق "البوندسليغا" بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

المصدر: "رويترز"