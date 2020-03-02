رونالدو يحظر موقعا رياضيا شهيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين وتحديد قيمة نجوم كرة القدم حول العالم عن حظر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس له على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الموقع تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن "الدون" لم يكن سعيدا بالقيمة السوقية الجديدة له حسب تصنيف الموقع.

وكان الموقع قد نشر تقريرا حول أغلى نجوم كرة القدم في العالم تحت قيادة وكيل اللاعبين الشهير جورج مينديش وفشل في الإشارة للنجم البرتغالي بسبب الحظر..

وكتب الموقع: "يا له من فريق تحت قيادة جورج مينديش، لكن للأسف لا نستطيع أن نشير لكريستيانو رونالدو لأنه قام بحظر حسابنا بعدما شاهد قيمته السوقية".

HAHAHAH Cristiano Ronaldo blocked @Transfermarkt on Instagram because they value him lower than Bernardo Silva😂😂😂 pic.twitter.com/MxDw7Nd6VB — An (@RoyalANfield) March 1, 2020

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وأكد الموقع تلك التغريدة برد آخر على حسابه في "إنستغرام" وكتب: "كريستيانو رونالدو قام بحظر حسابنا وأخبرنا أنه لا يحب القيمة السوقية الجديدة له على موقعنا".

وكانت أعلى قيمة سوقية لرونالدو عبر الموقع الشهير 120 مليون يورو بين أكتوبر 2014 ويونيو 2015 وتكررت في يناير 2018 قبل أن تنخفض بعد رحيله ليوفنتوس لـ100 مليون يورو.

يذكر أن القيمة السوقية الحالية لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق في الموقع هي 75 مليون يورو فقط.

المصدر: goal.com