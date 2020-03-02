اختيار ملعب "قازان أرينا" لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023
Sputnik Maxim Bogodvid
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، ملعب "قازان أرينا"، في مدينة قازان الروسية لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.
وجاء في تغريدة نشرها حساب "اليويفا" على "تويتر": "تم التأكيد.. سيتنافس الفائز بالدوري الأوروبي لعام 2023 مع الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لنفس العام على لقب كأس السوبر الأوروبي في ملعب قازان أرينا بروسيا".
🤝 CONFIRMED: The 2023 #UCL and #UEL winners will meet at the UEFA #SuperCup final at the Kazan Arena, Russia. 🇷🇺— UEFA (@UEFA) March 2, 2020
#UEFAExCo pic.twitter.com/BRT6oQmiiR
يتبع..