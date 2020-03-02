 
مباشر

اختيار ملعب "قازان أرينا" لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023

الرياضة

اختيار ملعب
Sputnik Maxim Bogodvid
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nddv

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، ملعب "قازان أرينا"، في مدينة قازان الروسية لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.

وجاء في تغريدة نشرها حساب "اليويفا" على "تويتر": "تم التأكيد.. سيتنافس الفائز بالدوري الأوروبي لعام 2023 مع الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لنفس العام على لقب كأس السوبر الأوروبي في ملعب قازان أرينا بروسيا".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا