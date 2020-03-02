اختيار ملعب "قازان أرينا" لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، ملعب "قازان أرينا"، في مدينة قازان الروسية لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.

وجاء في تغريدة نشرها حساب "اليويفا" على "تويتر": "تم التأكيد.. سيتنافس الفائز بالدوري الأوروبي لعام 2023 مع الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لنفس العام على لقب كأس السوبر الأوروبي في ملعب قازان أرينا بروسيا".

يتبع..