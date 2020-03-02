رئيس ريال مدريد يقدم هدية تذكارية لبنزيما بعد الإطاحة ببرشلونة (صورة)

احتفل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم "الميرينغي"، عقب الفوز بالكلاسيكو على الغريم التقليدي برشلونة أمس، في الجولة 26 من "الليغا".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على "تويتر"، صورة لبيريز وهو يقدم هدية تذكارية لبنزيما عبارة عن قميص الريال يحمل الرقم 500، وذلك احتفاء بالمهاجم الفرنسي الذي خاض أمس مباراته رقم الـ500 مع النادي الملكي.

إقرأ المزيد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيريز وبقية لاعبي فريق ريال مدريد احتفلوا بوصول بنزيما للمباراة رقم 500، في غرفة الملابس، عقب الفوز الثمين على الغريم برشلونة بهدفين دون رد.

وبات بنزيما البالغ 32 عاما، اللاعب رقم 14 في قائمة الأكثر تمثيلا لريال مدريد، والأجنبي الثالث في تاريخ الملكي بعد الثنائي البرازيلي روبرتو كارلوس ومارسيلو.

وانضم بنزيما لريال مدريد عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، وسجل له 240 هدفا حتى الآن.

المصدر: وكالات