رسميا.. تحديد موعد النزال الثأري بين فيوري ووايلدر

أعلن منظمو مباريات الملاكمين ديونتاي وايلدر وتايسون فيوري، أن الأخيرين سيخوضان نزالا ثالثا بينها على لقب المجلس العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل في يوليو المقبل في لاس فيغاس.

وكان البريطاني فيوري تفوق بالضربة القاضية الفنية على الأمريكي وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهرا من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

وفي تصريح لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قال منظم المباريات، بوب أروم "تلقينا رسالة من فريق وايلدر مساء الجمعة، وتوصلنا مع الشركات الناقلة والفندق أن 18 يوليو هو التاريخ المناسب (لإقامة النزال)".

🥊 Fury vs Wilder

📅 July 18th 2020

🏟️ MGM Grand, Las Vegas



IT'S OFFICIALLY HAPPENING! https://t.co/Be9KG1j077 — SPORTbible (@sportbible) March 2, 2020

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق، بأن وايلدر (34 عاما) فعل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزالا ثأريا من فيوري (31 عاما).

وكان فيوري ألحق الخسارة الأولى بوايلدر في 44 مباراة (42 فوزا وتعادل واحد) محققا فوزه الـ30 في مسيرته الاحترافية مقابل تعادل واحد.

ومن جهة أخرى، أكد البريطاني أنطوني جوشوا اليوم الاثنين أنه سيدافع عن ألقابه في الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي في الوزن الثقيل ضد البلغاري كوبرات بوليف، في 20 يونيو المقبل في لندن.

وهي المرة الثانية التي يحصل فيها بوليف على فرصة مواجهة جوشوا بعد الأولى عام 2017، لكنه انسحب بسبب الإصابة.



وسيزيد هذا النزال المقرر على ملعب توتنهام في شمال العاصمة لندن، من إبعاد المواجهة المرتقبة التي تنتظرها جماهير رياضة الفن النبيل على توحيد الألقاب الأربعة للوزن الثقيل، بين جوشوا ومواطنه فيوري حامل لقب المجلس العالمي وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الأول.

المصدر: أ ف ب