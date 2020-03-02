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بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأمريكي

الرياضة

بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأمريكي
AFP Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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استهل نادي إنتر ميامي، الذي أسسه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالخسارة على أرض لوس أنجلوس إف سي، بهدف دون رد.

وجاء الهدف إثر هجمة منسقة أنهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل فيه بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وتابع بيكهام مع بعض من أفراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي إثر التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حالا.

وبعد إعلانه نهاية مسيرته لاعبا في 2013، باشر إطلاق مشروعه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إلا أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، وغالبيتهم من المهاجرين الكوبيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن تتضمن أعمال بناء الملعب حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة أصلا، وتساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن.

المصدر: أ ف ب

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