بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأمريكي

استهل نادي إنتر ميامي، الذي أسسه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالخسارة على أرض لوس أنجلوس إف سي، بهدف دون رد.

وجاء الهدف إثر هجمة منسقة أنهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل فيه بعيد ميلاده الحادي والثلاثين.

Carlos Vela gives Inter Miami a big welcome to the MLS 🔥 pic.twitter.com/cfBXAyy3Nx — Football Daily (@footballdaily) March 1, 2020

وتابع بيكهام مع بعض من أفراد عائلته المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور.

Someone tell Victoria Beckham she's meant to be supporting Inter Miami 🤣 pic.twitter.com/8ul6t3snIO — Football Daily (@footballdaily) March 2, 2020

وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي إثر التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلا من 150 مليونا قيمة رسم الحصول على رخصة حالا.

وبعد إعلانه نهاية مسيرته لاعبا في 2013، باشر إطلاق مشروعه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إلا أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، وغالبيتهم من المهاجرين الكوبيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن تتضمن أعمال بناء الملعب حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة أصلا، وتساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن.

المصدر: أ ف ب