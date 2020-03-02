ميسي يدخل تاريخ الكلاسيكو في ليلة سقوط برشلونة أمام ريال مدريد

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ الكلاسيكو، بعد مشاركته أمس الأحد، في المباراة التي خسرها فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لموقع "Gracenote Live"، فإن ميسي الذي خاض أمس، مباراته رقم 43 في الكلاسيكو، أصبح أكثر اللاعبين في تاريخ برشلونة، خوضا للمباريات أمام ريال مدريد، متفوقا على النجم السابق للبارسا، الإسباني تشافي هيرنانديز، صاحب الـ42 مباراة.

🥇🥈 - Sergio Ramos and Lionel Messi are the two players to have made the most competitive appearances in El Clásico



44 - @SergioRamos (+1)

43 – Lionel Messi (+1)

42 – Paco Gento

42 – Manolo Sanchís

42 – Xavi#ElClasico — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 1, 2020

وبات "البرغوث"، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة من الفريقين في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، بعد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي خاض أمس مباراته رقم 44.

https://arabic.rt.com/sport/1090250-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

ويملك ميسي عدة أرقام قياسية في مباريات الكلاسيكو، أبرزها تربعه على عرش صدارة هدافي مواجهات "البارسا" والريال، برصيد 26 هدفا، متفوقا بفارق 8 أهداف عن النجم السابق للفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعرض برشلونة أمس الأحد، لهزيمة قاسية بهدفين دون رد، فقد على إثرها صدارة الدوري الإسباني لغريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: "Gracenote Live"