شاهد.. كريستيانو رونالدو يصل ملعب سانتياغو برنابيو قبيل الكلاسيكو

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة موقعة ريال مدريد وضيفه برشلونة اليوم.

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو خلال وصوله إلى سانتياغو برنابيو، كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور النجم البرتغالي في مدرجات الملعب الذي يشهد مواجهة صعبة بين الملكي وبرشلونة اليوم في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Cristiano Ronaldo está no Bernabéu

Una vez madridista, siempre madridista.#ElClasicopic.twitter.com/tc5aGrHAN5 — Oliveira ˢᶠᶜ 🅙 (@yurioliveirasfc) March 1, 2020

يذكر أن آخر كلاسيكو حضره رونالدو من المدرجات كان في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 الذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن يوفنتوس، فريق رونالدو الحالي، لديه ارتباط في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره.

المصدر: "تويتر".