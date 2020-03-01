مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

توج نادي مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز ثنائية "السيتيزنز"، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والإسباني رودريغو، في الدقيقتين 20 و30 على الترتيب، فيما سجل التنزاني مبوانا ساماتا، هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 41.

Manchester City become just the second team in history to win three consecutive League Cup titles.



🏆 2018

🏆 2019

🏆 2020



Bald is brilliant. pic.twitter.com/yrJkFjwKQC — Squawka Football (@Squawka) March 1, 2020

وحصد "السيتي" بذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم الثالث تواليا وللمرة السابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.

المصدر: وكالات