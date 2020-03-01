التشكيلة الأساسية لموقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيلة التي سيخوض بها فريقه موقعة "الكلاسيكو" أمام برشلونة اليوم، في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر المدرب الفرنسي، الاعتماد على البرازيلي فينيسيوس جونيور أساسيا على حساب الويلزي غاريث بيل، كما وضع لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي على مقاعد البدلاء.



وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: رافائيل فاران – سيرخيو راموس – داني كارفاخال – مارسيلو.

في خط الوسط: توني كروس – كارلوس كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما – إيسكو – فينيسيوس جونيور.

فيما جاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيغن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جوري ألبا – نيلسون سيميدو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – أرتور ميلو

في خط الهجوم: أنطوان غريزمان – ليونيل ميسي – أرتورو فيدال.

Our starting 1️⃣1️⃣ for #ElClásico! — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020

المصدر: "تويتر"