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بالفيديو.. الكاميرات تفضح نميمة رونالدو وديبالا على لاعبي يوفنتوس

الرياضة

بالفيديو.. الكاميرات تفضح نميمة رونالدو وديبالا على لاعبي يوفنتوس
Globallookpress Paolone/Lapresse
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رصدت عدسة الكاميرا ما دار بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وزميله الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك خلال الخسارة من ليون الفرنسي، 0-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "RMC SPORT" الفرنسية، مقطع فيديو تم التقاطه لرونالدو وديبالا، خلال تواجدهما في النفق المؤدي للملعب قبل خروج اللاعبين إلى الشوط الثاني، حيث انتقد ثنائي يوفنتوس، قلة الدعم من لاعبي خط الوسط بالفريق.

وتحدث رونالدو مع ديبالا وقال له: "نحن وحدنا، لاعبو الوسط لا يقدمون لنا الدعم الكافي".

وأجاب ديبالا: "الكرة لم تعد تصل لي على الإطلاق"، ليواصل رونالدو: "نعم، ولا حتى الكرات الثانية".

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ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره ليون، بملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، في 17 مارس الجاري، في إياب دور الـ16.

يذكر أن فريق "السيدة العجوز" تلقى الموسم الماضي هزيمة في ذهاب ثمن النهائي وكانت أمام أتلتيكو مدريد 0-2 لكن رونالدو قاد الفريق في الإياب للفوز بثلاثية نظيفة وإقصاء "الروخي بلانكوس".

المصدر:"تويتر"

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