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الوداد المغربي يخطو خطوة مهمة نحو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الرياضة

الوداد المغربي يخطو خطوة مهمة نحو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
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حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزا مهما على ضيفه النجم الساحلي التونسي 2-0 السبت على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ويدين الوداد البيضاوي، بطل 1992 و2017 ووصيف بطل الموسم الماضي، بفوزه إلى مدافعه محمد الناهيري الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 11 و54.

ويلتقي الفريقان إيابا السبت المقبل في "رادس" معقل فريق النجم الساحلي.

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وتأهل الوداد المغربي، لدور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، بينما تصدر فريق النجم الساحلي التونسي، المجموعة الثانية.

يذكر أن الفائز من مواجهة الوداد مع النجم الساحلي، سيواجه الفائز من لقاء الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، علما أن الفريق "الأحمر" المصري قد حقق فوزا مهما السبت على صن داونز، بثنائية دون رد.

المصدر: وكالات

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