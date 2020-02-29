البايرن يسحق هوفنهايم بسداسية في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة (فيديو)

أحرز بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة في طريقه للفوز بسداسية نظيفة على مضيفه هوفنهايم اليوم السبت، في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة من جماهير الفريق الضيف.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق البافاري كل من البرازيلي فيليب كوتينيو "هدفان" وسيرج جنابري وجوشوا كيميش وجوشوا زيركزي وليون غوريتسكا في الدقائق 2 و7 و15 و33 و47 و62.

وعزز البايرن صدارته للدوري ورفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ الوصيف.

وكادت المباراة أن تلغى في الدقيقة 79 بعدما رفعت جماهير البايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

#هوفنهايم_بايرن#بايرن_ميونيخ

لقطه سيذكرها التاريخ طويلاً الرئيس رومينيغه و المدرب ومدير الفريق حسن صالح حميزيتش وأوليفر كان ذهبوا لتهدئه جمهور المينشن رغم تقدمهم ب6 أهداف. pic.twitter.com/wqYIzwMVsf — mansour (@mansour_zzz) February 29, 2020

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب وذهب بعض لاعبي البايرن وجميع مسؤولي النادي البافاري المتواجدون مع الفريق إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور.

النتيجة النهائية: 6-0



تجدر الإشارة إلى أن حكم الساحة كان قد أوقف مباراة #هوفنهايم_بايرن في الدقيقة 77 على إثر رفع بعض جماهير البايرن للافتة مسيئة لمالك هوفنهايم السيد دييتمار هوب، وبعد العودة إلى الملعب، اكتفى لاعبو الفريقين بتناقل الكرة بين أقدامهم حتى صافرة النهاية. pic.twitter.com/luEz7Vg6N7 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 29, 2020

وبعد توقف 20 دقيقة عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن بجانبه لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.

كارل هاينتس #رومينجيه 🎙: "لا يوجد أي عذر لما حدث اليوم من مشجعينا في المدرجات، لقد أظهروا الوجه القبيح لبايرن ميونخ في مباراة كان فريقنا يقدم فيها أداءً رائعًا." — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 29, 2020

طالع تصريحات #رومينجيه كاملة حول ما حدث 👇https://t.co/lRrYsLfC5e — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 29, 2020

وأصبح هوب هدفا لبعض الجماهير الألمانية التي عارضت أسلوبه في استخدام ثروته لمساعدة هوفنهايم على الترقي المتتالي من الدرجات الأدنى حتى الوصول إلى دوري الأضواء قبل عقد من الزمن.

المصدر: رويترز+ وكالات