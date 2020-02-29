 
مباشر
عاجل
اعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

البايرن يسحق هوفنهايم بسداسية في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة (فيديو)

الرياضة

البايرن يسحق هوفنهايم بسداسية في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd25

أحرز بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة في طريقه للفوز بسداسية نظيفة على مضيفه هوفنهايم اليوم السبت، في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة من جماهير الفريق الضيف.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق البافاري كل من البرازيلي فيليب كوتينيو "هدفان" وسيرج جنابري وجوشوا كيميش وجوشوا زيركزي وليون غوريتسكا في الدقائق 2 و7 و15 و33 و47 و62.

وعزز البايرن صدارته للدوري ورفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ الوصيف.

وكادت المباراة أن تلغى في الدقيقة 79 بعدما رفعت جماهير البايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب وذهب بعض لاعبي البايرن وجميع مسؤولي النادي البافاري المتواجدون مع الفريق إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور.

وبعد توقف 20 دقيقة عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن بجانبه لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.

وأصبح هوب هدفا لبعض الجماهير الألمانية التي عارضت أسلوبه في استخدام ثروته لمساعدة هوفنهايم على الترقي المتتالي من الدرجات الأدنى حتى الوصول إلى دوري الأضواء قبل عقد من الزمن.

المصدر: رويترز+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا