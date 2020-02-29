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سوبولينكو تتوج بلقب بطولة الدوحة للتنس (فيديو)

الرياضة

سوبولينكو تتوج بلقب بطولة الدوحة للتنس (فيديو)
Reuters
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أحرزت البيلاروسية أرينا سوبولينكو اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية عندما توجت بلقب بطولة الدوحة القطرية للتنس، بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين في النهائي.

واحتاجت سوبولينكو إلى 74 دقيقة لحسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، وهو الفوز الثاني على كفيتوفا في أربع مواجهات جمعت بينهما حيث فازت التشيكية مرتين في الدور الأول لميامي الأمريكية عام 2018، وسيدني الأسترالية عام 2019، وخسرت في الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز عام 2018.

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وحرمت سوبولينكو منافستها التشيكية، بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 من التتويج للمرة الثانية في الدوحة بعد الأولى عام 2018.

المصدر: أ ف ب

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