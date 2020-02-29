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سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية (فيديو)

الرياضة

سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية (فيديو)
Globallookpress Federico Pestellini via www.imag
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ديجون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وتناوب على تسجيل رباعية سان جيرمان كل من الفرنسي كيليان مبابي "هدفان" وبابلو سارابيا والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 3 و74 و76 و90+1.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات

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