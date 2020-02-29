سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية (فيديو)
Globallookpress Federico Pestellini via www.imag
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه ديجون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".
وتناوب على تسجيل رباعية سان جيرمان كل من الفرنسي كيليان مبابي "هدفان" وبابلو سارابيا والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 3 و74 و76 و90+1.
FT! It's a strong victory 🆚 Dijon! ✅ (4-0)— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 29, 2020
🔥 #PSGDFCO
🔴🔵 #ICICESTPARISpic.twitter.com/xsFAwN49iT
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
المصدر: وكالات