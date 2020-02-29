 
مباشر

معلول يقود الأهلي لهزيمة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الرياضة

معلول يقود الأهلي لهزيمة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
CAF_Online/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd15

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في فوزه لنجمه التونسي علي معلول الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 56 و68 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، قطع الأهلي خطوة كبيرة للتأهل لنصف نهائي البطولة بانتظار الحسم في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا في الـ7 من مارس المقبل.

إقرأ المزيد
الزمالك يقلب الطاولة على الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)
الزمالك يقلب الطاولة على الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

يذكر أن صن داونز أخرج الأهلي من البطولة الإفريقية الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزا كبيرا على الفريق المصري بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا