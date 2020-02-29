معلول يقود الأهلي لهزيمة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
ويدين الأهلي بالفضل في فوزه لنجمه التونسي علي معلول الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 56 و68 من ركلة جزاء.
ملخص اهداف مباراة الاهلي وصن داونز 2-0 ... مبروووك يا #الاهليpic.twitter.com/y1fxkcLy0W— YallaMax (@MaxYalla) February 29, 2020
وبهذا الفوز، قطع الأهلي خطوة كبيرة للتأهل لنصف نهائي البطولة بانتظار الحسم في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا في الـ7 من مارس المقبل.
إحصائيات | شاهد إحصائيات الـ 90 دقيقة! #TotalCAFCL#ASCMSDpic.twitter.com/UphjM5Qgcr— CAF - AR (@caf_online_AR) February 29, 2020
يذكر أن صن داونز أخرج الأهلي من البطولة الإفريقية الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزا كبيرا على الفريق المصري بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدف دون رد.
المصدر: وكالات