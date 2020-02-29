معلول يقود الأهلي لهزيمة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في فوزه لنجمه التونسي علي معلول الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 56 و68 من ركلة جزاء.

ملخص اهداف مباراة الاهلي وصن داونز 2-0 ... مبروووك يا #الاهليpic.twitter.com/y1fxkcLy0W — YallaMax (@MaxYalla) February 29, 2020

وبهذا الفوز، قطع الأهلي خطوة كبيرة للتأهل لنصف نهائي البطولة بانتظار الحسم في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا في الـ7 من مارس المقبل.

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يذكر أن صن داونز أخرج الأهلي من البطولة الإفريقية الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزا كبيرا على الفريق المصري بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدف دون رد.

المصدر: وكالات