سبارتاك يحسم ديربي موسكو أمام دينامو بثنائية (فيديو)
Sputnik Владимир Федоренко
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تغلب سبارتاك على مضيفه دينامو في ديربي العاصمة موسكو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفي الضيوف كل من زيليمخان باكايف ورومان زوبنين في الدقيقتين 29 و62 على الترتيب.
وبهذه النتيجة، رفع سبارتاك موسكو رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، ليتجاوز دينامو موسكو الذي توقف رصيده عند 24 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز.
المصدر: sportbox.ru