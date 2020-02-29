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إيبار يقسو على ليفانتي بثلاثية نظيفة في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

إيبار يقسو على ليفانتي بثلاثية نظيفة في
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حقق إيبار فوزا ثمينا على ضيفه ليفانتي بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل لأصحاب الأرض البرازيلي تشارلز دياز هدفين في الدقيقتين 27 و48، والتشيلي فابيان أورلانا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، استعاد إيبار نغمة الفوز التي فقدها خلال الجولات الأربع الماضية (تعادل مرتين وخسر مثلهما) ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ16.

أما ليفانتي، الذي فجر الجولة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد بهدف دون رد، فتوقف رصيده عند 32 نقطة، في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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