كورونا يتسبب بتأجيل بطولة عالمية في الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون ومجلس أبوظبي الرياضي اليوم السبت تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 وذلك حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

ويعمل مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون على تحديد أوقات بديلة للبطولة التي كانت مقررة خلال الفترة بين الخامس والسابع من مارس المقبل.

تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 https://t.co/P1bLQPsS27 via @wamnews — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) February 29, 2020

والترياثلون سباق أشبه بالماراثون، لكنه يجمع ثلاثة أنواع من الرياضة، حيث يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات الهوائية وينتهي بالجري.

الاتحاد الدولي للترايثلون ومجلس أبوظبي الرياضي يعلنان عن تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 المقرر إقامتها من 5 ولغاية 7 مارس حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي للمساهمة في مواجهة فيروس كوفيد 19، فيما يعمل الجانبان لتحديد أوقات بديلة للبطولة وذلك خلال الأشهر المقبلة — Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) February 29, 2020

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المصدر: AbuDhabiSC/twitter