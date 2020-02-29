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كورونا يتسبب بتأجيل بطولة عالمية في الإمارات

الرياضة

كورونا يتسبب بتأجيل بطولة عالمية في الإمارات
Reuters
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أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون ومجلس أبوظبي الرياضي اليوم السبت تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 وذلك حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

ويعمل مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون على تحديد أوقات بديلة للبطولة التي كانت مقررة خلال الفترة بين الخامس والسابع من مارس المقبل.

والترياثلون سباق أشبه بالماراثون، لكنه يجمع ثلاثة أنواع من الرياضة، حيث يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات الهوائية وينتهي بالجري.

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المصدر: AbuDhabiSC/twitter

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