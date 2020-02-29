بالفيديو.. تسيسكا موسكو ينجو من الهزيمة أمام أورال بهدف في الوقت القاتل

ساد التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة تسيسكا موسكو وضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف سجله الروماني إيريك بيكفالفي عند الدقيقة 72، وعادل ماريو فيرنانديز النتيجة لفريق العاصمة الروسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

إقرأ المزيد

وبهذا التعادل، رفع تسيسكا رصيده إلى 35 نقطة وصعد لمركز الوصافة، كما رفع أورال رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru