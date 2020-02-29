الفحوص تثبت خلو 167 مشاركا من كورونا في سباق الإمارات للدراجات

أثبتت الفحوص خلو 167 مشاركا في سباق الإمارات للدراجات من فيروس كورونا بعد مخاوف من تعرضهم للعدوى بسبب وجود حالتي إصابة لمواطنين إيطاليين وفقا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي الخميس إنه نتيجة لذلك تم إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته.

وسبق للاتحاد الدولي للدراجات الإعلان الجمعة عن حالتي إصابة بالفيروس كانتا في صفوف طاقم أحد الفرق المشاركة في السباق الذي اجتذب الكثير من أبرز المتنافسين.

UAE TOUR ANNOUNCEMENT UPDATE pic.twitter.com/ych4zrHVL1 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 29, 2020

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وتم إغلاق الفندق الرسمي للسباق في أبوظبي في ساعة متأخرة من يوم الخميس، وأمرت السطات الصحية في عاصمة الإمارات بإجراءات احترازية ووقائية على مستوى جميع المرتبطين بالسباق.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء الجمعة: "لا تزال السلطات الصحية تراقب الوضع الصحي.. حرصا على سلامة الجميع"، مؤكدة أنها ستكشف عن بقية نتائج الفحوص قريبا.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم.

المصدر:"رويترز"