بالفيديو.. نادال يصل نهائي بطولة أكابولكو المكسيكية

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا، نهائي دورة أكابولكو المكسيكية، إحدى دورات الـ500 نقطة في التنس، عقب الفوز على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-2، السبت.

واستغل حامل اللقب مرتين في أكابولكو ضرباته الأمامية الصاروخية وإرسالاته الدقيقة، لتخطي البلغاري المصنف سابعا في الدورة و22 عالميا.

وتوج نادال بلقبه الأول في أكابولكو قبل 15 سنة والثاني في 2013، رافعا رصيده في الدورة إلى 18 فوزا مقابل خسارتين.

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وسيكون نادال البالغ 33 عاما مرشحا قويا لخطف لقبه الثالث عندما يلاقي في النهائي الأمريكي تايلور فريتز، الفائز على مواطنه العملاق جون إيسنر المصنف خامسا 2-6 و7-5 و6-3.

وستكون المواجهة الأولى بين نادال المتوج بـ19 لقبا في بطولات الغراند سلام وفريتز البالغ 22 عاما والمصنف 35 عالميا.

المصدر: "أ ف ب"