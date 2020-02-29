شاهد.. هدف "جنوني" بحركة كاراتيه سيثير غيرة زلاتان

أحرز الإنجليزي جوردان فلوريس لاعب "دوندالك" هدفا خارقا الجمعة ضمن مباراة في الجولة الرابعة من الدوري الإيرلندي أمام المضيف "شامروك روفرز".

وشهدت المباراة بداية مثيرة مع تسجيل الفريقين لهدفين خلال دقيقتين، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف عند الدقيقة الـ20، ليأتي الرد بعد دقيقتين بطريقة جنونية حين ترجم لاعب خط وسط "دوندالك" ضربة ركنية وصلت إليه على مشارف منطقة الجزاء إلى هدف، من خلال حركة كاراتيه أطلق معها تسديدة صاروخية لم يفلح الحارس في إيقافها.

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk - Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesocerpic.twitter.com/tIhtCrKfml — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) February 28, 2020

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الهدف الذي وصف بـ" التاريخي"، كما أطلق عليه لقب الهدف الأفضل لهذا العام.

الهدف البطولي لم يساعد الفريق في خطف نقاط المباراة الثلاث، وانتهت بخسارته بنتيجة 2-3.

ويشتهر النجم السويدي والمحترف في صفوف ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش بأهدافه من حركات كاراتيه غير اعتيادية في الملاعب.

المصدر: eurosport.ru