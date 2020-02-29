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إيقاف حارس بالدوري الإنجليزي بسبب شتائم عنصرية

الرياضة

إيقاف حارس بالدوري الإنجليزي بسبب شتائم عنصرية
Reuters PETER CZIBORRA
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عوقب كيكو كاسيا حارس مرمى ليدز يونايتد بسبب إساءة عنصرية خلال مباراة في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم أمام تشارلتون أثليتيك في سبتمبر الماضي.

 وتم إيقاف الحارس لثماني مباريات، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 77,9 ألف دولار.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الحارس الإسباني البالغ 33 عاما عليه أيضا حضور دورة للتوعية تهدف لمكافحة العنصرية.

بدوره نفى كاسيا استخدام أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية.

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ووقعت الحادثة عندما حل ليدز يونايتد ضيفا على تشارلتون أتلتيك في المباراة التي خسرها صفر-1 في 28 سبتمبر الماضي، وقالت وسائل إعلام إن الحارس وجه شتائم عنصرية بحق مهاجم تشارلتون جوناثان ليكو المولود في جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه لعب لمنتخب إنجلترا في أكثر من فئة عمرية.

ويحتل النادي الذي يجاهد للعودة إلى دوري الأضواء حاليا المركز الثاني في البطولة بفارق 4 نقاط خلف وست بروميتش ألبيون المتصدر وخمس نقاط أمام فولهام الثالث.

وخاض كاسيا الذي انضم الى صفوف ليدز يونايتد في يناير 2019 قادما من ريال مدريد الإسباني، جميع مباريات فريقه هذا الموسم.

المصدر" "وكالات"

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