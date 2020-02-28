عجلة الدوري الروسي تعود للدوران بعد فترة التوقف الشتوية (فيديو)

استؤنفت اليوم منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بعد فترة التوقف الشتوية التي استمرت لشهرين ونصف، بإقامة مباراة واحدة جمعت كريليا سوفيتوف وضيفه أورينبورغ ضمن الجولة الـ20.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق السلوفيني دينيس بوبوفيتش في الدقيقة 41 وعادل لأورينبورغ البرتغالي ريكاردو ألفيش قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

ولعب كريليا سوفيتوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 عقب قيام الحكم بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد VAR بطرد الصربي سردجان ميخايلوفيتش، بسبب تدخله العنيف على لاعب للمنافس، كما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لأورينبورغ فشل الصربي دجورجي ديسبوتوفيتش في ترجمتها إلى هدف عند الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع كريليا سوفيتوف رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14، ورفع أورينبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقام غدا السبت العديد من المباريات ضمن الجولة الـ20 من الدوري أهمها استضافة زينيت المتصدر لفريق لوكوموتيف موسكو وديربي العاصمة موسكو بين دينامو وضيفه سبارتاك.

المصدر: sport-express.ru