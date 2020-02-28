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الزمالك يقلب الطاولة على الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

الزمالك يقلب الطاولة على الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)
ZSCOfficial/twitter
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حول الزمالك المصري تأخره بهدف أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، وعادل الزمالك النتيجة سريعا بعدها بأربع دقائق عن طريق المغربي محمد أوناجم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم الزمالك بالنتيجة في الدقيقة 72 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، قبل أن يتلقى الترجي ضربة موجعة بعدها بدقيقة بطرد لاعبه محمد علي بن رمضان لحصوله على البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل محمود علاء الهدف الثالث للزمالك من ركلة جزاء تحصل عليها فريق "القلعة البيضاء" بعد عرقلة بن شرقي داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، وضع الزمالك قدمه في نصف نهائي المسابقة بانتظار الحسم في موقعة الإياب في تونس في الـ6 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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