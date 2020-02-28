انتخاب رئيس جديد للاتحاد الروسي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى خلال اجتماع له اليوم الجمعة، انتخاب يفغيني يورتشينكو رئيسا جديدا للاتحاد، بعد أن صوت لصالحه 53 عضوا وعارضه 7 أعضاء وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.

وبقي يورتشينكو رجل الأعمال والنائب السابق لمحافظ منطقة فورونيج المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الاتحاد الروسي لأم الألعاب بعد أن انسحب مساء أمس الخميس المرشحين الآخرين، ميخائيل غوسيف ورئيس اتحاد موسكو لألعاب القوى أوليغ كورباتوف.

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وكان الاتحاد الروسي لألعاب القوى قد عين يوليا تاراسينكو رئيسة مؤقتة له في الـ23 من نوفمبر الماضي، بعد قرار الاتحاد الدولي لأم الألعاب إيقاف الاتحاد الروسي على خلفية قضية منشطات متهم فيها اللاعب دانييل ليسينكو.

وجاء اختيار تاراسينكو، نائبة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى، قائمة بأعمال الرئاسة، بعد اجتماع طارئ، لتخلف دميتري شلياختين (الذي قدم طلبا بإعفائه مؤقتا)، والذي أصدرت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى قرارا بإيقافه مؤقتا مع المدير التنفيذي في الاتحاد، ألكسندر باركين، ومنسقة مكافحة المنشطات في الاتحاد يلينا إيكونيكوفا، والرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة موسكو أرتور كاراميان، ورئيسة قسم البرامج الرياضية في الاتحاد يلينا أورلوفا، إضافة إلى اللاعب ليسينكو ومدربه يفغيني زاغورولكو.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن في الثالث من أغسطس 2018 إيقاف الروسي دانييل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا، لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وأُعلن حينها أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وكشف التحقيق الذي أجرته وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن وجود تناقضات بين شهادة ليسينكو والمستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد الروسي لتوضيح مكان تواجد ليسينكو، ما اعتبر تزويرا.

وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018.

المصدر: rsport.ria.ru