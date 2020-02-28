قرعة الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد أمام مواجهة سهلة وإنتر يصطدم بخيتافي

أسفرت قرعة دور الستة عشر من الدوري الأوروبي التي أجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة، ومواجهة سهلة لمانشستر يونايتد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ندية بين إشبيلية وروما في أولى مواجهات مونتشي المدير الرياضي للفريق الأندلسي أمام الذئاب منذ استقالته.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراة سهلة أمام لاسك النمساوي، وذلك بعد أن تخطى "الشياطين الحمر" كلوب بروغ في الدور الماضي.

Round of 16 #UELdraw ✔️



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وسيصطدم إنتر بمفاجأة البطولة والموسم في إسبانيا خيتافي، بينما سيلعب أولمبياكوس الذي أقصى أرسنال مباراة قوية أمام فريق إنجليزي آخر وهو وولفرهامبتون.

وسيلعب غلاسغو رينجرز بقيادة مدربه ستيفن جيرارد أمام بايرليفركون، بينما سيصدم شاختار دونتسيك الأوكراني بفولفسبورغ، وأينتراخت فرانكفورت أمام بازل السويسري، وأسطنبول باشاكشهير صاحب الريمونتادا أمام كوبنهاغن الدنماركي.

وستقام منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي الخميس بعد المقبل، حيث تلعب مباريات الذهاب في الـ12من مارس، ثم تلعب مباريات الإياب في الـ19 من الشهر ذاته.

المصدر:goal