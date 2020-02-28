يوفنتوس يصدم جمهوره بتذاكر ديربي الدوري الإيطالي

رفض يوفنتوس الإيطالي إعادة قيمة التذاكر المباعة لحضور مباراة ديربي إيطاليا الأحد المقبل مع جاره إنتر ميلان، والتي ستقام بدون جمهور لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية أن يوفنتوس اتخذ قرارا بعدم رد قيمة أي من التذاكر المباعة للمباراة التي يحتضنها ملعب "أليانز ستاديوم"، وذلك بحسب قواعد النادي التي تضع قاعدة عامة بعدم رد قيمة التذاكر المباعة لأي مباراة في حال تم اتخاذ قرار بلعبها دون جمهور.

وأضاف التقرير أن "البيانكونيري" يتشارك تلك القاعدة مع 10 أندية إيطالية أخرى، الأمر الذي أثار غضب الجماهير وحاملي التذاكر الموسمية.

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وبيعت تذاكر "الديربي" السابق في ملعب يوفنتوس بنحو 3 ملايين يورو، الأمر الذي سيصعب على إدارة "السيدة العجوز" التخلي عن كونه مكسبا ماديا كبيرا للنادي.

بالمقابل كان إنتر ميلان قد أعن رسميا عن رد قيمة التذاكر المباعة الخاصة بمباراته مع لودوغوريتس في الدوري الأوروبي التي جرت أمس الخميس، وذلك بعد الإعلان عن إقامتها دون جمهور.

ولا تزال إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تعرضا للفيروس، حيث سجلت السلطات الخميس 3 وفيات جديدة في إقليم لومبارديا شمال البلاد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابات بكورونا 17 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 650 شخصا.

المصدر: eurosport.ru