رغم فيروس كورونا.. الأولمبية الدولية "ملتزمة" بإقامة أولمبياد طوكيو

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "ملتزمة بالكامل" بإقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين، وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ لوكالة "كيودو" اليابانية في مقابلة عبر الهاتف في وقت متأخر الخميس، إن الأولمبية الدولية "ملتزمة تماما بألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو اعتبارا من 24 يوليو".

وتجنب باخ التطرق مباشرة الى التعليقات التي أدلى بها العضو بارز في اللجنة الأولمبية الدولية ديك باوند الذي ألمح إلى إمكانية إلغاء الألعاب إذا فرضت السلطات الصحية منع السفر.

لكن الكندي الذي يشغل منصب نائب باخ في الأولمبية الدولية، أكد أنه لم يحصل أي نقاش رسمي بين أعضاء اللجنة حول إلغاء الألعاب.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال باوند: "إن ألعاب طوكيو ستمضي كما هو مقرر لها، ما لم يكن هناك وضع عالمي بالغ الخطورة بحيث لا يمكن إقامة الألعاب أو أن السلطات التنظيمية تفرض حظرا على السفر أو هذا النوع من الأشياء، فإننا نواصل عملنا".

وأثر انتشار الفيروس على التصفيات الأولمبية في العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم والملاكمة والبادمنتون وكرة اليد والمصارعة والألواح الشراعية.

وشدد منظمو أولمبياد طوكيو مرارا وتكرارا على أنهم عازمون على تنظيم ألعاب أولمبية وبارالمبية آمنة، بدعم كامل من اللجنة الأولمبية الدولية.

ويأتي ذلك مع تعزيز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للإجراءات الوطنية لاحتواء الفيروس، داعيا منظمي الأحداث الكبرى إلى التفكير في إلغائها أو إرجائها لموعد لاحق.

وطلب آبي الخميس إغلاق المدارس لمدة شهر تقريبا في حملة للحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في اليابان حتى الآن بين حوالي 200 إصابة مؤكدة.

المصدر: " أ ف ب "