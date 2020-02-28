فريق إسرائيلي عالق في الإمارات بعد إلغاء مسابقة دراجات كبرى

أعلنت الإمارات عن تعليق مسابقة دراجات هوائية كبرى مقامة في أراضيها بعد اكتشاف إصابة بعض المشاركين الأجانب فيها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي أمس الخميس عن إلغاء المراحل المتبقية من سباق "طواف الإمارات" للدراجات، والذي انطلق في 23 فبراير في دبي، وكان من المقرر أن ينتهي غدا السبت في أبوظبي، بعد الكشف عن إصابة اثنين من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية بالفيروس الخطير، مشددا على أن هذا القرار يأتي "حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية".

ISN update following the #Coronavirus situation : As we await further testing ,we asked our Israeli Rider Omer Goldstein to say a few words , addressing the situation. #UAETourpic.twitter.com/YSc53peRG3 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) February 27, 2020

من جانبها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن جميع المشاركين في المسابقة من متسابقين وإداريين ومنظمين سيخضعون للفحص الطبي اللازم "ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض ولضمان سلامة المجتمع".

وبين الرياضيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الدولة الخليجية بانتظار نتائج فحوصاتهم فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية الذي يشارك لأول مرة في طواف الإمارات.

ISN update regarding the #coronavirus situation in the #UAETour : The team riders and staff were all been tested by Abu Dhabi health authority medical teams. Awaiing results and further decisions. Nobody allowed to leave the hotel as of now. — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) February 28, 2020

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وقال الرياضي الإسرائيلي المشارك في المسابقة، عومر غولدشتاين، في تصريح مسجل، إن الفريق أبلغ بإلغاء المسابقة منتصف الليل، عندما كان في فندق.

وأكدت الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية أن أفراد فريقها قد خضعوا للحفوصات المطلوبة في أبوظبي وينتظرون نتائجها وقرارات لاحقة، ولن يسمح لهم بمغادرة الفندق حتى ذلك الحين.

المصدر:RT+وام