رئيس الشيشان يلقن المقاتل "المشاغب" درسا في الملاكمة

نشر المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو على حسابه في "إنستغرام" صورا من نزال في الملاكمة مع رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف.

وعلق إميليانينكو البالغ 38 عاما على الصور قائلا: "اليوم، صديقي رمضان لم يرحمني فاز بقوة بكلتا يديه".

وقدم المقاتل الروسي الأسبوع الماضي الحزام الذي حصل عليه من نزال في الملاكمة عندما واجه ميخائيل كوكلييف بطل رفع الأثقال في نوفمبر الماضي كهدية إلى الرئيس الشيشاني.

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ويواصل إميليانينكو تحضيراته في نادي أخمات الشيشاني، استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف في نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، والتي ستقام في موسكو بـ3 أبريل القادم.

ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد "Pride FC" فيدور إميليانينكو.

وكان إميليانينكو قد حكم عليه بالسجن في 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط في نهاية عام 2016.

وواجه في مارس 2018 تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومي، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.

المصدر: matchtv.ru