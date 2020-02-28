شاهد.. لوكاكو يسجل هدفا "غريبا" في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة إنتر ميلان ولودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي هدفا في الوقت بدل الضائع قلب الموازين لصالح "النيراتزوري" بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو عبر رأسية حملت الفوز 2-1.

وانفرد لوكاكو هداف مانشستر يونايتد السابق بعد عمل متقن مع زميله أليكسيس سانشيز بحارس النادي البلغاري، الذي رد الكرة بقوة على رأس لوكاكو، لتعود وترتطم بلوكاكو مجددا لتسكن الشباك.

Romelu Lukaku with probably the jammiest goal he'll ever score. 😂



Nice link-up with Sanchez in fairness. #UEL#VMSportpic.twitter.com/dHUAyYIWWx — Virgin Media Sport (@VMSportIE) February 27, 2020

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وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف الذي وصف "بالغرابة" وحمل لإنتر بطاقة العبور لدور الـ16.

وتأهل النادي الإيطالي للدور المقبل بعد تفوقه ذهابا وإيابا بمجموعة أربعة أهداف مقابل هدف.

المصدر: "تويتر"