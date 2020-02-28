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سيناريو قاتل.. والعربي يجبر أرسنال على وداع الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

سيناريو قاتل.. والعربي يجبر أرسنال على وداع الدوري الأوروبي (فيديو)
Globallookpress
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حقق فريق أولمبياكوس اليوناني مفاجأة من العيار الثقيل بدور الـ32 من الدوري الأوروبي بعد إقصاء أرسنال الإنجليزي بهدف قاتل في الدقيقة 119 من عمر المباراة عقب التمديد للأشواط الإضافية.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، بعد أن وجد أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الأخيرة نفسه متأخرا بنتيجة 1-2 في لندن، بعد فوزه ذهابا بهدف على أرض أولمبياكوس اليوناني بنفس النتيجة. 

ولم يغامر أولمبياكوس في الشوط الأول واكتفى بإحباط هجمات "المدفعجية"، وفي الثاني عادل الفريق اليوناني مجموع المباراتين بتسجيله هدف التقدم برأس السنغالي بابي سيسيه متابعا ركنية الفرنسي ماتيو فالبوينا في الدقيقة 53.

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وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدف التقدم بكرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة بعد عرضية من الألماني مسعود أوزيل عند الدقيقة 113.

ولكن يبدو أن المغربي يوسف العربي رفض خروج فريقه، ليمنح فريقه هدف التأهل قبل دقيقة على انتهاء وقت المباراة.

المصدر: "وكالات"

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