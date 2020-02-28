إنتر يتحدى كورونا ويفوز بالدوري الأوروبي من دون جمهور (فيديو)

قلب إنتر ميلان تأخره إلى فوز 2-1 على لودوغوريتس البلغاري وعبر إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي الخميس في مباراة أقيمت بدون جمهور في "سان سيرو" بسبب انتشار فيروس كورونا بشمال إيطاليا.

وأكمل إنتر الفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية في دور 32 بالبطولة.

وخلت مدرجات الملعب من الجماهير، ولم يسمح سوى بوجود السلطات الأمنية وموظفي الكشف عن المنشطات ومراقبي المباراة بالإضافة إلى العاملين المرتبطين بالتنظيم والشبكات التلفزيونية صاحبة حقوق البث فقط.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن أعضاء الفريق البلغاري وصلوا إلى الملعب وهم يرتدون أقنعة كما حدث وهم في طريقهم إلى الفندق يوم الأربعاء.

وتم إلغاء حفل الغداء التقليدي الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي "اليويفا" وعاد فريق لودوغوريتس إلى بلغاريا بعد نهاية المباراة مباشرة.

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وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر: "بدت كأنها فترة تدريبية فاللعب بدون جمهور صنع أجواء غريبة للغاية، اللاعبون قاموا بعمل جيد للعودة في المباراة بعد اهتزاز شباكنا".

وتقدم الضيوف في الدقيقة 26 عبر البرازيلي كاولي سوزا، ولم يدم تقدم الفريق البلغاري سوى 6 دقائق، إذ أدرك كريستيانو بيراجي التعادل قبل أن يحرز روميلو لوكاكو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعرضت إيطاليا لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا بعد وفاة 17 شخصا وإصابة 650، وتركز الانتشار في المدن الصغيرة في منطقتي لومبارديا وفينيتو.

المصدر: "رويترز"