"الشياطين الحمر" يعبرون لثمن نهائي الدوري الأوروبي بخماسية في شباك كلوب بروج (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء والنيجيري أوديون إيغالو والإسكتلندي سكوت مكتوميناي والبرازيلي فريديريكو سانتوس "هدفين" في الدقائق 27 و34 و41 و82 و90+3.

نهاية الحفلة بخماسية مستحقة للشياطين 😈🔥 pic.twitter.com/1Og51vOcWV — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 27, 2020

وبهذا الفوز الكبير حجز "الشياطين الحمر" بطاقة العبور لدور الـ16 بجدارة واستحقاق، بعد تعادل غير مقنع بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت في بلجيكا.

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ولعب كلوب بروج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه الإيفواري سيمون ديلي لتلقيه البطاقة الحمراء مباشرة عقب تعمده إبعاد الكرة بيده وهي تتجه نحو شباك فريقه.

المصدر: sportbox.ru