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روما يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم تعادله أمام جينت (فيديو)

الرياضة

روما يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم تعادله أمام جينت (فيديو)
Reuters
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تأهل فريق روما الإيطالي لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله اليوم الخميس أمام مضيفه جينت البلجيكي 1-1 في إياب الدور الـ32 من المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 25، وبعدها بأربع دقائق أدرك الهولندي جاستين كلويفرت هدف التعادل الثمين لذئاب روما.

وبهذا التعادل، حجز روما بطاقة العبور لدور الـ16 مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب على أرضه بهدف دون رد.

المصدر: sportbox.ru


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