دجوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي بطولة دبي على حساب خاتشانوف (فيديو)

تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دبي الإماراتية للتنس.

وتمكن دجوكوفيتش من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2 خلال 66 دقيقة.

وهذا الفوز الثالث لدجوكوفيتش على خاتشانوف في أربع مباريات بينهما.

وسيواجه النجم الصربي في الدور النصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، الفرنسي جيل مونفيس الفائز بدوره على مواطنه ريتشارد غاسكيه 6-3 و6-3.

ويسعى دجوكوفيتش للتويج بلقبه الخامس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013.

Stunning tennis from 🇬🇧 Dan Evans!



The Brit beats his fifth top-20 player in 2020, defeating Rublev 6-2 7-6 in Dubai!



🎥: @TennisTV | @DDFTennispic.twitter.com/j2aYrDun6E — ATP Tour (@atptour) February 27, 2020

وفي النصف النهائي الثاني، سيتقابل اليوناني ستيفانوس تيستيباس مع البريطاني دانييل إيفانز الفائز على الروسي أندريه روبليوف بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و7-6، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru