دجوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي بطولة دبي على حساب خاتشانوف (فيديو)
تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دبي الإماراتية للتنس.
وتمكن دجوكوفيتش من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2 خلال 66 دقيقة.
Does anyone hit a drop shot better? 😅— ATP Tour (@atptour) February 27, 2020
🎥: @TennisTV | @DjokerNole | @DDFTennispic.twitter.com/QUXyoH3cSL
وهذا الفوز الثالث لدجوكوفيتش على خاتشانوف في أربع مباريات بينهما.
وسيواجه النجم الصربي في الدور النصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار، الفرنسي جيل مونفيس الفائز بدوره على مواطنه ريتشارد غاسكيه 6-3 و6-3.
It's celebration time 🤩🙌@DjokerNole into the semi's 💯#DDFTennispic.twitter.com/7GOKqsjnr2— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 27, 2020
ويسعى دجوكوفيتش للتويج بلقبه الخامس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013.
Stunning tennis from 🇬🇧 Dan Evans!— ATP Tour (@atptour) February 27, 2020
The Brit beats his fifth top-20 player in 2020, defeating Rublev 6-2 7-6 in Dubai!
🎥: @TennisTV | @DDFTennispic.twitter.com/j2aYrDun6E
وفي النصف النهائي الثاني، سيتقابل اليوناني ستيفانوس تيستيباس مع البريطاني دانييل إيفانز الفائز على الروسي أندريه روبليوف بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و7-6، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.
المصدر: rsport.ria.ru