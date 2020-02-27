ابن عم البطل الروسي حبيب نورمحمدوف يلحق به إلى "عالمه القتالي" (صورة)

أعلن الحساب الرسمي لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في "إنستغرام" بشكل رسمي اليوم الخميس، أن المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف وقع عقدا مع المنظمة.

ولحق عمر البالغ 24 عاما بابن عمه حبيب نورمحمدوف إلى منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة التي يحمل الأخير حزامها في الوزن الخفيف.

وكان حبيب قد ذكر سابقا أن ابن عمه عمر سيوقع على عقد مع منظمة UFC، ومن المنتظر أن يخوض أول نزال له فيها في 19 أبريل المقبل، ضمن دورة UFC 249.

وخاض عمر 12 نزالا في رياضة الفنون القتالية المختلطة وفاز في جميعها، كما حصل برياضة السامبو على لقب بطل روسيا 2009 والعالم لعامي 2009 و2010.

المصدر: RT