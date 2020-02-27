بالفيديو.. قائد ريال مدريد يواصل تحقيق الأرقام القياسية في البطاقات الحمراء

حقق سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني رقما سلبيا قياسيا خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض راموس للطرد في الدقيقة 86 بعد أن أعاق مهاجم السيتي البرازيلي غابرييل خيسوس المنفرد بالحارس تيبو كورتوا، وتلقى بطاقة حمراء جديدة تضاف إلى سجله المليء بالبطاقات الملونة.

وحسب ما نشرته وكالة "أوبتا" للإحصاءات، أصبح راموس أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا حصولا على البطاقات الحمراء، حيث تعرض للطرد 4 مرات، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولندي إدغار ديفيدز.

4 - Sergio Ramos has conceded his 4th red card in the Champions League, he ties Zlatan Ibrahimovic and Edgar Davids for the most. Bully. #RMAMCIpic.twitter.com/bEU275iX3Y — OptaFranz (@OptaFranz) February 26, 2020

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وهذه البطاقة الحمراء هي الـ27 لراموس خلال مسيرته الاحترافية، منها 26 بطاقة مع "الميرينغي" وواحدة مع إشبيلية، ليعزز رقمه السلبي كأكثر من تلقى بطاقات حمراء في تاريخ النادي الملكي.

كما يحمل راموس الرقم القياسي بعدد البطاقات الحمراء في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وبواقع 20 حالة طرد.

يذكر أن مباراة الريال وضيفه السيتي انتهت لصالح الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات