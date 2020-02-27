 
مباشر

كورونا يودي بحياة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الرياضة

كورونا يودي بحياة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncjc

أعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الخميس وفاة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات إلهام شيخي بمحافظة قم، جراء إصابتها بفيروس كورونا الذي تفشى في إيران مؤخرا.

وهذه أول حالة وفاة تسجل بين الرياضيين في إيران، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدما سجلت محافظة قم أول حالتي وفاة داخل المحافظة يوم الأربعاء الماضي وأصبحت هذه المحافظة مركزا لنشر الفيروس المستجد في إيران.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

إقرأ المزيد
كورونا يصيب أول لاعب كرة قدم إيطالي
كورونا يصيب أول لاعب كرة قدم إيطالي

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا