كورونا يدفع ناديا أوروبيا لعزل مدربه الإيطالي

عزل نادي هونفيد الهنغاري لكرة القدم مدربه الإيطالي جوسيبي سانيني، في إجراء احترازي مع ظهور فيروس كورونا في إيطاليا مؤخرا.

وقال النادي الهنغاري: "استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي كان خطوة ضرورية لأنهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس".

وأضاف: "نادي هونفيد ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية والحد من انتشار الوباء. وكإجراء احترازي قررت الإدارة تعيين طاقم تدريب بديل من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي".

من جانبه قال سانينو: "أود أن أؤكد للجميع أنني بخير، وليس لدي أي أعراض، ليس لدي مشكلة على الإطلاق. قررنا فقط مع النادي، بالاتفاق المتبادل، أن أنسق عمل الفريق من بعيد، مع الاحترام التام لما يتطلبه هذا الوضع الاستثنائي منا".

وتولى سانيني البالغ 62 عاما تدريب عدة أندية إيطالية إلى جانب واتفورد الإنجليزي وليفادياكوس اليوناني قبل تعيينه على رأس الجهاز الفني للنادي الهنغاري في مايو الماضي.

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وعين النادي استيفان بيسونت مدربا مؤقتا وسيتولى قيادة الفريق في مباراته المقبلة يوم السبت أمام ديوسجيوري في الدوري المحلي.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.

وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس معظمهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين، في حين ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين وأشخاص زاروا إيطاليا مؤخرا، في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا.

المصدر: رويترز+ وكالات