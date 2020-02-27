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طفلة سورية تهزم مخضرمة لبنانية وتتأهل إلى الأولمبياد كأصغر لاعبة عربية

الرياضة

طفلة سورية تهزم مخضرمة لبنانية وتتأهل إلى الأولمبياد كأصغر لاعبة عربية
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حجزت لاعبة منتخب سوريا لكرة الطاولة هند ظاظا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الأربعاء بعد نيلها ذهبية بطولة غرب آسيا المؤهلة للأولمبياد المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وتمكنت ظاظا من إحراز الميدالية الذهبية بعد فوزها على منافستها اللبنانية المخضرمة ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما، في المباراة النهائية بأربعة أشواط مقابل ثلاثة.

وباتت ظاظا البالغة 12 عاما أصغر لاعبة عربية تتأهل إلى الدورات الأولمبية، وأول لاعبة بتاريخ كرة الطاولة السورية تحصل على بطاقة تأهل (مباشر) إلى الأولمبياد.

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وحجزت ظاظا بذلك بطاقة التأهل الثالثة لسوريا إلى الأولمبياد بعد تأهل لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى مجد الدين غزال بحلوله في المركز السادس وفق التصنيف العالمي أواخر العام الماضي حيث حصل على 1312 نقطة في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وحجز الفارس أحمد حمشو بطاقة التأهل الأولى بتصدره الترتيب العام لدول المجموعة السابعة ضمن مجموعات الاتحاد الدولي للعبة والتي تضم الدول العربية وجنوب إفريقيا.

المصدر: "وكالة سانا"

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