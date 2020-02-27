 
مباشر
عاجل
أردوغان: سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا

شاهد.. هدف باللحظات الأخيرة بطله حارس المرمى

الرياضة

شاهد.. هدف باللحظات الأخيرة بطله حارس المرمى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nceb

قاد حارس مرمى تيغريس أونال المكسيكي فريقه للتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال الكونكاكاف بكرة القدم، الخميس، بعدما حسم بطاقة العبور لفريقه على حساب إف سي أليانزا السلفادوري.

وظهر حارس المرمى ناهول غوزمان كبطل اللحظات الأخيرة أثناء تنفيذ ركلة حرة، حين ارتقى عاليا وأودع الكرة برأسه على طريقة المهاجمين الكبار في شباك ضيوفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليسجل هدف فريقه الرابع.

إقرأ المزيد
في ليلة سقوط يوفنتوس.. رونالدو يقع في فخ الكرات الثابتة من جديد
في ليلة سقوط يوفنتوس.. رونالدو يقع في فخ الكرات الثابتة من جديد

ورغم تقدم الفريق المكسيكي 3-2 قبل الهدف الأخير، إلا أن الفريق كان بحاجة لهدف لضمان تأهله لدور ربع نهائي المسابقة، بعد أن تلقى خسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2.

ومنح الحارس الأرجنتيني البالغ 32 عاما بطاقة العبور بعد الفوز بنتيجة 4-2.

المصدر: "لينتا.رو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا