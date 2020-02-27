"إلغاء" أولمبياد طوكيو 2020 لن يكون إلا في حالة واحدة

صرح ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية بأن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو هذا العام بسبب فيروس كورونا، لن يكون إلا إذا ساء الوضع وبات وباء حقيقيا أو أن الصحة العالمية على المحك.

وأشار باوند إلى أنه يمكن تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل، لكنه يريد من الرياضيين الذين يستعدون لطوكيو أن يعلموا أن اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة تجاه وجودهم في حفل الافتتاح، في 24 يوليو.

وشدد عضو اللجنة الأولمبية الدولية على أن أي قرار بإلغاء أو تأجيل الأولمبياد سيشمل اللجنة الأولمبية وسلطات طوكيو والحكومات والهيئات الدولية التي تشعر أن الوضع ليس آمنا لإقامة البطولة.

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وقال باوند إن فيروس كورونا يسبب مشكلة أكبر لأولمبياد طوكيو مما فعله فيروس زيكا قبل أولمبياد ريو 2016، فلا توجد حاجة لبدء ترتيبات بديلة في الوقت الحالي.

وأضاف: "نعلم أنه ينتشر بسهولة وهذا مصدر اضطراب... لكننا في ذروة موسم الإنفلونزا الذي يكون عادة في شهري يناير وفبراير ثم يتلاشى ويتراجع في الأشهر الأكثر دفئا، فبحلول أبريل أو مايو أو يونيو ربما يصبح أمرا من الماضي".

يذكر أن شينزو آبي رئيس وزراء اليابان فرض حظرا على الأحداث الرياضية لمدة أسبوعين بعد وفاة حالتين جديدتين في البلاد.

المصدر: وكالات