الاتحاد الآسيوي بصدد تأجيل مباريات الأندية الإيرانية بدوري الأبطال

من المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس قرارا بتأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا في مواجهة الأندية الإماراتية ضمن الجولة الـ3 في دور المجموعات.

وكان من المقرر، أن يلتقي الوحدة وشباب الأهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقا لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.



ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت منظمة الطيران بالإمارات أمس الأربعاء، منع حركة السفر من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران وحفاظا على سلامة المسافرين وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية أو الإماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.



وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد قرر أيضا تأجيل مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بعد اعتذار الكويت والبحرين عن استضافة لقاء النصر وسابهان كملعب محايد واعتذار البحرين عن استضافة لقاء النصر وبرسبوليس.



وطلب نادي النصر السعودي تأجيل مباراته أمام سابهان الإيراني المقررة بطشقند الأوزبكية، كملعب محايد بسبب فيروس كورونا.

Football Federation Islamic Republic of #Iran was ordered to pay a fine of USD120,000 for violating #AFC Club Licensing Regulationshttps://t.co/WWaLglqd4Hpic.twitter.com/qM6qAFA5ip — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 26, 2020

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وأوضح المصدر: "نعم الأمور تتجه إلى المزيد من النظر بجدية لأفضل الحلول الممكنة لإنقاذ بطولة دوري أبطال آسيا وإيجاد عدالة تنافسية بين الأندية لاسيما أن القرارات الحكومية تتوالى بشأن حركة المسافرين بسبب كورونا".

وأضاف: "سيكون هناك اجتماع تنسيقي قريبا بين الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وإدارة المسابقات بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لدراسة الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسير بالبطولة لبر الأمان".

وواصل المصدر: "المقترحات متعددة مثل تأجيل البطولة حتى أغسطس المقبل، على أن تلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات على شكل بطولات مجمعة سريعة وتقريب التوقيت بين دور الـ16 والثمانية".

واختتم: "ستتضح الرؤية بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة لأندية شرق القارة وغربها".



وتتضمن قواعد دوري أبطال آسيا تقسيم القارة الآسيوية إلى شرق وغرب بعدد 8 مجموعات تضم 4 أندية لكل مجموعة حيث تلعب 4 مجموعات في الشرق ومثلها في الغرب على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة يلعبان بدور الـ16 وفقا للتقسيم حتى المباراة النهائية التي يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب.

المصدر: وكالات