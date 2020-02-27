التونسية أنس جابر تقصي بليسكوفا من بطولة قطر وتواصل التألق

ثأرت النجمة التونسية أنس جابر من التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة على العالم، وأقصتها من الدور ثمن النهائي في بطولة قطر المفتوحة للتنس بنسختها الثامنة عشرة، الأربعاء.

وفازت أنس على حاملة لقب بطولة قطر 2017 في الدور الثالث بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-4) و (3-6) و (6-3) خلال مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة، لتثأر من التشيكية التي هزمتها في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

A special, special win for @Ons_Jabeur as she defeats Karolina Pliskova 6-4, 3-6, 6-3 in Doha.



Just listen...#QTO2020pic.twitter.com/XNNfBABDCq — WTA (@WTA) February 26, 2020

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وحصدت التونسية البالغة 25 عاما من انتصارها على بليسكوفا 80 نقطة في الترتيب العام للاعبات المحترفات.

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالميا والتي أزاحت أمس جيلينا أوشابيانكو من لاتفيا بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (6-2) و (5-7) و (6-1).

المصدر:"وكالات"