التشكيلة الأساسية لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني الذي يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإنجليزي:
📋 التشكيل امام مانشستر سيتي!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 26, 2020
🆚 @Cityarabia#RMUCL | #هلا_مدريدpic.twitter.com/VfNFq2dGfE
بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التالية، ضد النادي الملكي:
How we line-up at the Bernabeu!— Manchester City (@ManCity) February 26, 2020
Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus
Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden
🔵 #ManCity#UCLpic.twitter.com/cIggIoikFw
المصدر: تويتر