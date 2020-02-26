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التشكيلة الأساسية لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
AFP /GABRIEL BOUYS
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء إلى ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني الذي يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التالية، ضد النادي الملكي:

المصدر: تويتر

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