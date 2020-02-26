الدنمارك تحطم الرقم القياسي لسباق المطاردة للفرق في بطولة العالم للدراجات الهوائية

حطم المنتخب الدنماركي للدرجات الهوائية للرجال اليوم الأربعاء الرقم القياسي العالمي لسباق مطاردة الفرق على المضمار، وذلك في بطولة العالم في العاصمة الألمانية برلين.

وتمكن المنتخب الدنماركي (4 دراجين) من إنهاء السباق بزمن 3:46.579 دقائق في تصفيات السباق النهائي، بفارق أقل من ثانيتين عن الرقم القياسي السابق البالغ 3:48.012 دقائق.

🚨 WORLD RECORD 🚨



Denmark break the Men’s Team Pursuit World Record with a time of 3.46.579 🕑



AMAZING! #Berlin2020pic.twitter.com/ppgN2JQXYZ — UCI Track Cycling (@UCI_Track) February 26, 2020

وحقق الفريق الأسترالي الرقم السابق في بطولة العالم التي استضافتها بولندا العام الماضي، حيث حل في المركز الأول أمام بريطانيا والدنمارك.

وتشكل المنتخب الدنماركي الذي حطم الرقم القياسي من لاسي نورمان هانسن ويوليوس يوهانسون وفريدريك رودنبرغ مادسن وراسموس بيدرسن، وحققوا معدل سرعة بلغ 63.554 كلم/ساعة.

ويأتي الرقم القياسي الجديد في هذه الفئة المدرجة ضمن المنافسات الأولمبية، قبل أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو بين 24 أغسطس و9 يوليو.

المصدر: أ ف ب