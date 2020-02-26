بايرن ميونخ يعلن إصابة ليفاندوفسكي ومدة غيابه

تلقى بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية، بعدما أعلن رسميا اليوم الأربعاء، عن إصابة مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وغيابه عن الفريق لمدة شهر تقريبا.

وذكر النادي البافاري في بيانه الرسمي: "عانى روبيرت ليفاندوفسكي بعد مباراة الأمس ضد تشيلسي من إصابة في مفصل الركبة اليسرى، وسوف يغيب حوالي أربعة أسابيع".

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



🔗 https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

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وتألق ليفاندوفسكي في مباراة الأمس وساهم في فوز فريقه على تشيلسي بثلاثية نظيفة بتسجيله هدف وصناعة هدفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل النادي الإنجليزي.

وأصبح من المؤكد غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة هوفنهايم وأغسبورغ ويونيون برلين في "البوندسليغا"، ومواجهة شالكه في الكأس، وكذلك غيابه عن مواجهة الإياب أمام تشيلسي.

المصدر: وكالات